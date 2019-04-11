AB'den Sudan'da Şiddetten Kaçınma Çağrısı

Avrupa Birliği
(AB
), Sudan
'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek tüm taraflara şiddetten kaçınma çağrısında bulundu.
AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, AB'nin Sudan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini, üye ülkeler ve ortaklarla irtibatın sürdüğünü belirtti.
Kocijancic, "Tüm taraflara şiddetten kaçınma çağrısında bulunuyoruz. AB, Sudan halkının taleplerini göz önünde bulunduran güvenilir, meşru ve kapsayıcı bir siyasi sürecin gerçekleşmesi çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Sudan ordusunun bu sabah devlet televizyonu ve radyosunu kuşatmasının ardından başkent Hartum
'daki havalimanında uçuşlar durduruldu.
Ordunun son olarak Sudan Ulusal Haber Ajansını (SUNA) da kuşattığı aktarılırken, sokaklarda asker ve ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri mensuplarının konuşlandığı görülüyor.
Yerel kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtiyor.
Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayımlanırken, alt yazıda ordunun kısa süre içinde önemli bir açıklama yapacağı ifadesi yer almıştı.