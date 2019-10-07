Son Dakika Haberleri: AB'den Suriye operasyonu açıklaması: Kalıcı çözüm askeri müdahale ile sağlanamaz
Son Dakika Dünya AB'den Suriye operasyonu açıklaması: Kalıcı çözüm askeri müdahale ile sağlanamaz

AB'den Suriye operasyonu açıklaması: Kalıcı çözüm askeri müdahale ile sağlanamaz

1 saat önce

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde kısa süre içerisinde başlatacağı operasyona yönelik gazetecilerin sorularını cevaplayan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, kalıcı çözüm askeri yollarla sağlanamaz." dedi.

AB'den Suriye operasyonu açıklaması: Kalıcı çözüm askeri müdahale ile sağlanamaz, System.String[]

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapmayı planladığı operasyonla ilgili olarak, siyasi çözüme odaklanılması gerektiğini söyledi.


Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı operasyona yönelik gazetecilerin sorularını cevaplayan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, "Türkiye'nin meşru kaygılarını kabul ediyoruz ancak Avrupa Birliği'nin daha önce belirttiği gibi bu çatışmaya kalıcı çözüm askeri yollarla sağlanamayacak." ifadelerini kullandı. "Siyasi çözüme" odaklanılması gerektiğini belirten Maja Kocijancic "Mültecilerin güvenli bir şekilde evlerine dönebilmesi için bütün şartlar karşılanmalı, şu anda bu söz konusu değil." dedi.

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Avrupa Birliği, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:06 
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