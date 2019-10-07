AB'den Suriye operasyonu açıklaması: Kalıcı çözüm askeri müdahale ile sağlanamaz

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapmayı planladığı operasyonla ilgili olarak, siyasi çözüme odaklanılması gerektiğini söyledi.



Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı operasyona yönelik gazetecilerin sorularını cevaplayan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, "Türkiye'nin meşru kaygılarını kabul ediyoruz ancak Avrupa Birliği'nin daha önce belirttiği gibi bu çatışmaya kalıcı çözüm askeri yollarla sağlanamayacak." ifadelerini kullandı. "Siyasi çözüme" odaklanılması gerektiğini belirten Maja Kocijancic "Mültecilerin güvenli bir şekilde evlerine dönebilmesi için bütün şartlar karşılanmalı, şu anda bu söz konusu değil." dedi.