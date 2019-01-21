Son Dakika Haberleri: AB'den Suriye ve Rus Yetkililere Kimyasal Silah Yaptırımı

AB'den Suriye ve Rus Yetkililere Kimyasal Silah Yaptırımı

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB), kimyasal silah kullanımında rolü bulunan Suriye Bilimsel Çalışma ve Araştırmalar Merkezi (SSRC) ile Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU) yetkilileri dahil 9 kişiye yaptırım uygulama kararı aldı.

AB'den Suriye ve Rus Yetkililere Kimyasal Silah Yaptırımı, System.String[]
Avrupa Birliği (AB), kimyasal silah kullanımında rolü bulunan Suriye Bilimsel Çalışma ve Araştırmalar Merkezi (SSRC) ile Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU) yetkilileri dahil 9 kişiye yaptırım uygulama kararı aldı.

Brüksel'de üye ülkelerin bakanlarını bir araya getiren AB Dışişleri Konseyi'nden, kimyasal silah kullanımı ve yayılmasına karşı yaptırım kararı çıktı.

Toplantı sırasında AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'deki Salisbury olayıyla bağlantısı olduğu iddia edilen GRU Genel Müdürü ve Yardımcısı ile iki yetkilinin yaptırım listesine alındığı açıklandı.

Suriyeli yetkililere kimyasal silah yaptırımı

Açıklamada, aynı zamanda kimyasal silah geliştiren ve üreten Suriye Bilimsel Çalışma ve Araştırmalar Merkezinin (SSRC) yanı sıra bu kuruluşla bağlantısı bulunan 5 yetkilinin de yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

AB ülkelerine seyahat yasağı, kişilerin ve kurumların mal varlığının dondurulmasını içeren yaptırımların kimyasal silahların kullanımı ve yayılmasını engellemeyi amaçladığı aktarılan açıklamada, AB'deki kişi ve kurumların da bu listedekilere fon aktarmasının yasaklandığı ifade edildi.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkınca ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen bir kimyasal ile zehirlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:15 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tansiyon Yükseliyor! İsrail Hedefleri Vurdu, İran Meydan Okudu Suriye'de ABD ve YPG'nin Ortak Devriyesine Saldırı Düzenlendi

İzmir'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı Akıncı Üssü Davasında Sanıklar İçin 79'ar Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 16:37:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB'den Suriye ve Rus Yetkililere Kimyasal Silah Yaptırımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]