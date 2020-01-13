AB'den Süryani Rahip Aho açıklaması : Durumu yakından takip ediyoruz

Avrupa Birliği Mardin'de önce gözaltına alınan daha sonra tutuklanan Süryanilere ait Mor Yakup Kilisesi Rahibi Sefer (Aho) Bileçen ile ilgili durum değerlendirmesinde bulundu. Avrupa Komisyonu'nun günlük basın toplantısında euronews'in konuyla ilgili sorusunu cevaplayan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, "Durumu yakından takip ediyoruz. Türkiye'deki insan hakları konularını yakından izliyoruz." ifadelerini kullandı.



"Aho" adıyla da bilinen Sefer Bileçen, 9 Ocak 2019 tarihinde Mardin İl Jandarma Ekipleri tarafından Süryanilerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgede birçok kişi ile birlikte gözaltına alınmıştı.