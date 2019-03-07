Son Dakika Haberleri: AB'den Suudi Arabistan'a iyi haber

AB'den Suudi Arabistan'a iyi haber

1 saat önce

AB üye ülkeleri, Avrupa Komisyonu'nun Suudi Arabistan'ı kara listeye ekleme önerisini reddetti.

AB'den Suudi Arabistan'a iyi haber, System.String[]
AB üye ülkeleri, Avrupa Komisyonu'nun Suudi Arabistan'ı kara listeye ekleme önerisini reddetti. Suudi Arabistan, terörizmin finansmanı ve kara para aklama konusundaki gevşek kontroller nedeniyle eleştiriliyordu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:00 

Avrupa Birliği, Suudi Arabistan, Ekonomi
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