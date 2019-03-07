AB'den Suudi Arabistan'a iyi haber
1 saat önce
AB üye ülkeleri, Avrupa Komisyonu'nun Suudi Arabistan'ı kara listeye ekleme önerisini reddetti.
AB
üye ülkeleri, Avrupa
Komisyonu'nun Suudi Arabistan
'ı kara listeye ekleme önerisini reddetti. Suudi Arabistan, terörizmin finansmanı ve kara para aklama konusundaki gevşek kontroller nedeniyle eleştiriliyordu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:00
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