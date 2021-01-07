AB'den Türkiye'de üretilen bazı çelik ürünlere ilave vergi - Son Dakika

AB'den Türkiye'de üretilen bazı çelik ürünlere ilave vergi

07.01.2021 11:07
AB'den Türkiye'de üretilen bazı çelik ürünlere ilave vergi, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'de üretilen çeşitli demir ve çelik ürünlere yüzde 7,6'ya varan oranda anti-damping vergisi uygulamaya başladı.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'de üretilen çeşitli demir ve çelik ürünlere yüzde 7,6'ya varan oranda anti-damping vergisi uygulamaya başladı.

Türkiye menşeli sıcak haddelenmiş demir ürünler ile alaşımsız ve alaşımlı çelik ürünlerin ithalatıyla ilgili geçici anti damping vergisi uygulanması kararı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'deki demir ve çelik sektöründe faaliyet gösteren Habaş yüzde 4,8, Erdemir yüzde 5,4, Borçelik ve Ağır Haddecilik yüzde 5,9, Çolakoğlu Metalurji ve diğer şirketler ise yüzde 7,6 geçici anti damping vergisine tabi olacak.

Avrupa Çelik Derneği (EUROFER), 31 Mart 2020'de Türkiye'nin sektörde damping yaptığı iddiası ile AB Komisyonuna şikayette bulunmuştu.

AB, mayıs ayında Türkiye'den ithal edilen bazı çelik ürünlerde damping yapılıp yapılmadığını belirlemek üzere resmi soruşturma başlatmıştı.???????

Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB'den Türkiye'de üretilen bazı çelik ürünlere ilave vergi - Son Dakika Ekonomi


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