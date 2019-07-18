AB'den Türkiye'deki mültecilere 1 milyar 410 milyon Euro

AVRUPA Birliği Komisyonu, sağlık, koruma, sosyo-ekonomik destek ve belediye altyapısı alanlarında Türkiye
'deki mültecilere destek olmak üzere 1 milyar 410 milyon Euro tutarında özel tedbiri kabul etti. Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı'nın (FRIT) ikinci dilimi kapsamında hayata geçirilecek 'özel tedbir'in, mülteciler ve ev sahibi toplumların ihtiyaçlarına karşılık verilmesinde Türkiye'ye sağlanan AB desteğinin devamını sağlayacağı açıklandı. Tedbir ile FRIT kapsamındaki 6 milyar Euro'nun toplam 5.6 milyar Euro'luk kısmının tahsis edildiği, kalan kısmının da yaz aylarında tahsis edileceği belirtildi.
TÜRKİYE'YE DESTEK TAAHHÜDÜMÜZÜN İFADESİ
Yeni destek paketi kapsamında sağlık, koruma, sosyo-ekonomik destek ve belediye altyapısı alanlarında dört proje hayata geçirilecek. Söz konusu paket aynı zamanda insani yardımdan kalkınma desteği yaklaşımına geçişi yansıtacak. Tedbir, bakanlıklara sağlanacak doğrudan hibeler ile diğer ortaklarla yapılacak katkı anlaşmaları yoluyla uygulanacak. Bu kapsamda sözleşmelerin en geç 2020 sonunda imzalanması ve en geç 2020 ortasında tamamlanması gerekiyor.
Paketin kabul edilmesi vesilesiyle AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Bu finansman kararıyla AB, taahhütlerini yerine getirmeye devam ettiğini göstermektedir. Bugün bu tedbirin onaylanması, dünyada en fazla sayıdaki mülteciye ev sahipliği yapma çabalarında Türkiye'ye destek olma taahhüdümüzün ifadesidir" dedi.