Üye Girişi
AB'den Türkiye'deki sığınmacılar ve göç yönetimi için 560 milyon avro destek - Son Dakika

AB'den Türkiye'deki sığınmacılar ve göç yönetimi için 560 milyon avro destek

21.12.2021 15:36
AB'den Türkiye'deki sığınmacılar ve göç yönetimi için 560 milyon avro destek

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki sığınmacıların eğitimi ile göç ve sınır yönetimi konularında 560 milyon avro fon sağlanmasını kararlaştırdı.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki sığınmacıların eğitimi ile göç ve sınır yönetimi konularında 560 milyon avro fon sağlanmasını kararlaştırdı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 560 milyon avroluk fon, Haziran 2021'de açıklanan ve AB'nin Türkiye'deki Suriyelilerin desteklenmesi için yapacağı 3 milyar avroluk yardım kapsamında sağlanacak.

Fonun 530 milyon avroluk kısmı eğitim için kullanılacak. Bu çerçevede Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) desteklenecek. Proje kapsamında öğretmenlerin ücretleri, ulaşım giderleri, eğitim malzemeleri, ek dersler, Türkçe eğitimi, öğretmenlerin eğitimi, rehberlik programları, erken çocuk eğitimi gibi başlıklarda destek verilecek.

Ayrıca yaklaşık 700 bin sığınmacı çocuğun okula erişimi amacıyla nakit desteği sağlanacak. Bunların dışında gençler için burslar ve ilgili destek hizmetleriyle öğrencilerin yüksek öğretime erişimine yardım yapılacak.

560 milyon avroluk fonun 30 milyon avrosu ise göç yönetimi ve sınırların korunması kapsamında, kabul ve barınma merkezlerinin idaresinin geliştirilmesi, düzensiz göçmenlerin transferleri, hizmetlere erişim ve uygun koşullarda barınma sağlanması gibi konulara ayrılacak.

Göç konusunda kaynak ve varış ülkeleriyle iş birliğinin güçlendirilmesi için 2021-2025 yıllarını kapsayan Düzensiz Göçle Mücadele Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı'nın yürütülmesine yönelik Göç İdaresi Başkanlığının çabaları desteklenecek.

AB Komisyonunun açıklamasında, Türkiye'nin 4 milyon civarında sığınmacıya ev sahipliği yaptığı, bunların 3,6 milyonunun Suriyelilerden oluştuğu, Türkiye'nin sığınmacıları desteklemek ve bu kişilere ev sahipliği yapmak üzere takdire şayan çabalar yürüttüğü ifade edildi.

Türkiye ile AB arasındaki 2016 tarihli ortak bildiriyle Türkiye'deki Suriyeliler için AB'nin toplam 6 milyar avro fon sağlamasının kararlaştırıldığı hatırlatılan açıklamada, 6 milyar avroluk fonun tamamının sözleşmeye bağlandığı, 4,35 milyar avroluk kısmının ödemeler için kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Haziran 2021'de 3 milyar ilave fon açıklandığı, bunun 2021-2023 dönemini kapsayacağı belirtildi.

Avrupa Birliği, Türkiye, Mülteci, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'den Türkiye'deki sığınmacılar ve göç yönetimi için 560 milyon avro destek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:33 Dolar kurundaki düşüş sonrası otomobil fiyatlarına indirim geliyor!
15:18 Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!
15:04 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni mevduat sistemiyle ilgili ilk yorum geldi
15:01 Takipçi satın alanlar dikkat: Hapse girebilirsiniz!
14:56 "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?
14:51 "Türk erkeklerinde sıkıntı var, sorumlusu da kadınlar" diyen Emre Kınay'a tepki gösterildi
14:32 Bu görüntüler Şanlıurfa'dan! Esnaf döviz kurunun düşmesini halay çekerek kutladı
14:29 Pereira'nın gidişiyle Fenerbahçeli futbolcular kurtlarını döküyor!
14:29 Üç ilçenin sahil yolunu esir aldı! Sarp Sınır Kapısı'nda 29 kilometrelik TIR kuyruğu
14:26 Tankerin iskele demiri düştü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı: Alkollü içeceklerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldık Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı: Alkollü içeceklerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldık         
15:33
Dolar kurundaki düşüş sonrası otomobil fiyatlarına indirim geliyor! Dolar kurundaki düşüş sonrası otomobil fiyatlarına indirim geliyor!         
15:33
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor         
11:00
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 15:43:43. #1.13#
SON DAKİKA: AB'den Türkiye'deki sığınmacılar ve göç yönetimi için 560 milyon avro destek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement