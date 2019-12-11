AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik açıklama - Son Dakika
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AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik açıklama

6 saat önce

Avrupa Birliği Komisyonu, 13. Direktörler Toplantısı sonrası yapılan açıklamada Türkiye'deki mültecilere yapılan yardımın devam edeceğini belirtti.

AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik açıklama, System.String[]

Avrupa Birliği Komisyonu, 13. Direktörler Toplantısı sonrası yapılan açıklamada Türkiye'deki mültecilere yapılan yardımın devam edeceğini belirtti.


Avrupa Birliği (AB) Kurumları ve Türk makamları arasında gerçekleştirilen 13. Direktörler toplantısı sonrasında AB Komisyonu Türkiye'deki mültecilere yönelik yapılan yardımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi yaptığı açıklamada, "AB, Türkiye'deki mültecileri ve onlara yardım eden organizasyonları desteklemeye devam edecek" ifadelerini kullandı. Varheyli, 6 milyar Euro olan yardım paketini, AB'nin iyi niyetinin ve sözüne sadık olduğunun bir kanıtı olarak niteledi. AB Komisyonu Kriz Yönetiminden Sorumlu Komiseri Janez Lenarcic ise "Türkiye'deki mültecileri desteklemek AB için bir önceliktir. Yardımlarımız sayesinde 1 milyon 700 bin sığınmacının temel ihtiyaçları, kiraları ve sağlık giderleri karşılanıyor. Yarım milyondan fazla sığınmacı çocuk okula gidiyor. AB Türkiye'ye verdiği sözleri tutmaya devam edecek" dedi.


Şu ana kadar söz verilen 6 milyar Euro'nun 4.3 milyarlık kısmı için imzaların atıldığı, tamamlanan ve devam eden projeler üzerinden ise 2.7 milyar Euro'luk kısmın AB hesaplarından çıktığı ve ödemelerin yapıldığı belirtildi. AB-Türkiye sığınmacı destek paketinin 18 Mart Mutabakatı kapsamında olduğu, anlaşma uyarınca birinci dönem ödemelerinin 2021'de, ikinci dönem ödemelerinin ise 2025'te tamamlanmasının hedeflendiği de ifade edildi. - BRÜKSEL

Avrupa Birliği, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:50 Kaynak: İHA
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