AB'den "Türkiye ile diyaloğa hazırız" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB'den 'Türkiye ile diyaloğa hazırız' açıklaması - Son Dakika

AB'den "Türkiye ile diyaloğa hazırız" açıklaması

6 saat önce

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin, bu akşam Türkiye ile diyalog kurmaya hazır olduklarını belirtti.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin, bu akşam Türkiye ile diyalog kurmaya hazır olduklarını belirtti.

Michel, Erdoğan ile Brüksel'de yapacağı görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bu akşam Türkiye ile AB arasındaki göç mutabakatının uygulanması, güvenlik ve bölgede istikrarın sağlanması gibi konuların masada olacağını söyleyen Michel, "Farklı konularda farklı görüşlerimiz var. Bu nedenle farklı sorunlarımızın üstesinden gelebilmemiz için dürüst ve açık bir diyalog önemli." dedi.

Michel, "Bu akşam Türkiye ile diyalog kurmaya hazırız." diye konuştu.

AB'den Türkiye ile diyaloğa hazırız açıklaması

Charles Michel, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:34 Kaynak: AA
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