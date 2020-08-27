AB'den Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin azaltılması çağrısı - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları toplantısı sonrası açıklama yapan Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin azaltılması konusunda görüş birliğinin olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Savunma Bakanları Almanya'nın başkenti Berlin'de gayriresmi toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede, uluslararası güncel konuların yanı sıra Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim de ele alındı. Toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, toplantıda Doğu Akdeniz'de gerilimin giderilmesi gerektiği konusunda AB Savunma Bakanlarının görüş birliği içinde olduğunu ifade etti. Bakan Karrenbauer, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimin sadece iki komşu ülke arasında yaşanan gerginlik olmadığını ve gerilimin AB ve NATO içindeki iş birliğini de etkilediğini belirtti. Karrenbauer, en kısa süre içinde mevcut gerilimin aşılarak gerginliğin azaltılması gerektiği konusunda aynı fikirde olduklarını aktardı.

Gerginliğin azaltılmasının taraflar arasında başlatılabilecek görüşmelere zemin oluşturabileceğine işaret eden Savunma Bakanı Karrenbauer, "Bugün gerçekleştirdiğim görüşmelerden aldığım olumlu sinyal, bunun için tarafların hazır olduğu gördüm. Alman hükümeti sorunun çözülmesi için farklı düzeylerde görüşmeler yürütüyor" ifadelerini kullandı. - BERLİN