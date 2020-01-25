AB'den Türkiye'ye destek mesajı:

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kriz Yönetiminden Sorumlu Komiseri Janez Lenarcic, Elazığ depremine ilişkin Türkiye'ye başsağlığı dileyerek "Talep halinde her türlü yardıma hazırız" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kriz Yönetiminden Sorumlu Komiseri Janez Lenarci, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bir destek mesajı yayınladı. Lenarcic mesajında, "Dün gece Türkiye'yi vuran ölümcül depremi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Avrupa Komisyonu, sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı dileklerini ifade eder ve Türkiye halkı ve Türkiye Devleti'nin yanında olduğunu bildirir" ifadelerini kullandı. Deprem haberinin alınmasından itibaren Türk makamları ile irtibat halinde olunduğu bildirilen mesajda, "7 gün 24 saat Acil Müdahale Koordinasyon Merkezimiz erken saatlerden bu yana Türk Sivil Savunma makamlarıyla hemen temas halindedir" denildi.

Ayrıca mesajda Türk makamlarının talebi üzerine AB tarafından sahada çalışan ilk müdahale ekiplerine yardımcı olmak amacıyla acil Copernicus uydu harita servisinin etkinleştirildiği bildirildi.

(Mustafa Ulusoy/İHA)