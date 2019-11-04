Son Dakika Haberleri: AB'den Türkiye'ye iki yılda 1.2 milyar euro fon kesintisi
Son Dakika Dünya AB'den Türkiye'ye iki yılda 1.2 milyar euro fon kesintisi

AB'den Türkiye'ye iki yılda 1.2 milyar euro fon kesintisi

7 saat önce

Avrupa Birliği, insan hakları ihlallerinden dolayı 2017'den bu yana Türkiye'ye toplam 1.2 milyar Euro'dan fazla fon kesintisi yaptı. Gerekçe olarak "Reformlarda ilerleme sağlanamaması, temel hak ve hürriyetler konusunda "Türkiye'nin sınıfta kalması" gösteriliyor.

AB'den Türkiye'ye iki yılda 1.2 milyar euro fon kesintisi, System.String[]

Avrupa Birliği, insan hakları ihlallerinden dolayı 2017'den bu yana Türkiye'ye toplam 1.2 milyar eurodan fazla fon kesintisi yaptı. Gerekçe olarak "Reformlarda, temel hak ve hürriyetler konusunda ilerleme sağlanamaması" gösteriliyor.


Avrupa Komisyonu'nda çalışan üst düzey bir yetkiliden alınan bilgilere göre fon kesintisine gösterilen bir diğer gerekçe Ankara'nın Avrupa Birliği standartlarında demokratik değerleri geliştirecek nitelikte projeler geliştirmemesi.

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Avrupa Birliği, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:12 
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