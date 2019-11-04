AB'den Türkiye'ye iki yılda 1.2 milyar euro fon kesintisi

Avrupa Birliği, insan hakları ihlallerinden dolayı 2017'den bu yana Türkiye'ye toplam 1.2 milyar eurodan fazla fon kesintisi yaptı. Gerekçe olarak "Reformlarda, temel hak ve hürriyetler konusunda ilerleme sağlanamaması" gösteriliyor.



Avrupa Komisyonu'nda çalışan üst düzey bir yetkiliden alınan bilgilere göre fon kesintisine gösterilen bir diğer gerekçe Ankara'nın Avrupa Birliği standartlarında demokratik değerleri geliştirecek nitelikte projeler geliştirmemesi.