Son Dakika Haberleri: AB'den Türkiye'ye kınama: Anlaşmayı not ettik, tek taraflı harekat durmalı
Son Dakika Dünya AB'den Türkiye'ye kınama: Anlaşmayı not ettik, tek taraflı harekat durmalı

AB'den Türkiye'ye kınama: Anlaşmayı not ettik, tek taraflı harekat durmalı

23 dakika önce

Brüksel'de AB Liderler Zirvesi'nde bir aya gelen üye ülke devlet ve hükümet başkanları, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sonuç bildirgesi yayımladı

AB'den Türkiye'ye kınama: Anlaşmayı not ettik, tek taraflı harekat durmalı, System.String[]

Brüksel'de AB Liderler Zirvesi'nde bir aya gelen üye ülke devlet ve hükümet başkanları, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sonuç bildirgesi yayımladı. Harekatın kınandığı bildirgede ayrıca Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında varılan anlaşmayı "not ettik" ifadesi yer aldı.


AB liderleri, iki günlük zirve için dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı. Gündemde İngiltere'nin Birlik'ten ayrılması (Brexit), bütçe tartışmaları ve mülteciler konusunun yanı sıra Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde 8 gündür devam eden harekatı ve Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları vardı.

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Avrupa Birliği, Hükümet, Brüksel, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:27 
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