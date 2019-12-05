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AB'den Türkiye'ye: Libya ile yapılan anlaşma metni geciktirilmeden bize ulaştırılmalı
6 saat önce
Avrupa Birliği (AB), Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan" ile tam dayanışma içinde olunduğunu belirterek, Türkiye'ye AB ülkelerinin egemenliğine saygı duyması çağrısında bulundu.
Avrupa Birliği (AB), Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan" ile tam dayanışma içinde olunduğunu belirterek, Türkiye'ye AB ülkelerinin egemenliğine saygı duyması çağrısında bulundu.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatına ilişkin bilgilerin kamuya açıklanmadığı belirtilerek, "Mutabakatın içeriği netleştirilmeli. Metnin gecikmeden AB'ye iletilmesini bekliyoruz." talebinde bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:58
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