Son Dakika Haberleri: AB'den Türkiye'ye mülteciler için 50 milyon Euroluk destek
Son Dakika Güncel AB'den Türkiye'ye mülteciler için 50 milyon Euroluk destek

AB'den Türkiye'ye mülteciler için 50 milyon Euroluk destek

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'de yaşayan mültecilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sahil güvenlik kapasitesinin artırılması için AB'nin 50 milyon Euro kaynak yaratacağını açıkladı.

AB'den Türkiye'ye mülteciler için 50 milyon Euroluk destek, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'de yaşayan mültecilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sahil güvenlik kapasitesinin artırılması için AB'nin 50 milyon Euro kaynak yaratacağını açıkladı.

Avrupa Birliği'nin Avrupa Komisyonu'na bağlı Genişlemeden Sorumlu Direktör Yardımcısı Maciej Popowski, AB'nin Türkiye'nin sahil güvenlik performansını artırmak için 50 milyon Euroluk bir takım önlemler almayı planladığını bildirdi.  Popowski, "Paranın bir bölümü Türk sahil güvenliğinin kapasitesinin artırılması, diğer bir bölümü de mültecilerin koşullarının iyileştirilmesi için kullanılacak" ifadelerini kullandı. Mali kaynağın, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde yaratılan fonlardan karşılanacağı açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-AB Genişlemeden Sorumlu Direktör Yardımcısı Maciej Popowski'nin açıklamaları

-AB Komisyonu toplantısından görüntüler


Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:16 Kaynak: DHA
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