Son Dakika Haberleri: AB'den Türkiye'ye sondaj yaptırımı
Son Dakika Dünya AB'den Türkiye'ye sondaj yaptırımı

AB'den Türkiye'ye sondaj yaptırımı

7 saat önce

Türkiye'yi doğalgaz sondaj çalışmaları nedeniyle Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki haklarını ihlal etmekle suçlayan AB, yaptırımlara olanak tanıyan yasal çerçeveyi onayladı.

AB'den Türkiye'ye sondaj yaptırımı, System.String[]

Türkiye'yi doğalgaz sondaj çalışmaları nedeniyle Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki haklarını ihlal etmekle suçlayan AB, yaptırımlara olanak tanıyan yasal çerçeveyi onayladı.AB dışişleri bakanları, Kıbrıs açıklarında doğalgaz sondaj çalışmaları yapan Türkiye'ye karşı ekonomik yaptırımlar için yasal çerçeve üzerinde anlaştı. Seyahat yasakları ve varlıkların dondurulması gibi önlemler içermesi öngörülen yaptırım listesine, yaptırım öngörülen kişilerin adları sonradan eklenecek.


Dışişleri bakanlarının açıklamasında yaptırım kararının, " Doğu Akdeniz'de yetkisiz gerçekleştirilen hidrokarbon faaliyetlerine karışan ya da bu faaliyetlerden sorumlu kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasını mümkün kılacağı" kaydedildi.


"Türkiye için açık kapı bırakıldı"


Reuters haber ajansına konuşan iki AB diplomatı, yaptırım kararında açık kapı bırakılmasının Türkiye'ye yaptırımlara maruz kalmadan faaliyetlerine son vermesi için bir fırsat tanıdığına dikkat çekti. Diplomatlar, yaptırımların yürürlüğe sokulması durumunda Türk ordusu ve sondaj gemisi kaptanlarına yönelik seyahat yasakları ve mal varlıklarının dondurulması gibi önlemlerin gündeme geleceğine işaret etti.


Bugün onaylanan yasal çerçeveden sonra bir sonraki adımın, şu an boş bulunan listeye isimler eklenmesi olacağı belirtiliyor. Sondaj çalışmalarına katılanlar ve sorumluların dışında çalışmalara mali, teknik ya da materyal destek verenlerle bunlarla bağlantılı kişi ve kuruluşlar da yaptırım listesine dahil edilebilecek.


AB, Türkiye'yi AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesindeki haklarını ihlal etmekle suçlarken Türkiye, faaliyet alanlarının kendi kıta sahanlığı ile Kıbrıslı Türklere ait bölgeleri kapsadığını savunuyor.


AB ülkeleri 9 Ekim'de Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle de yeni silah satışlarının durdurulması kararı almıştı.


AFP,rtr/BK,SSB


(c)

Avrupa Birliği, Türkiye, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir sonraki geçişi 2032 yılında! Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti
Alman medyasında DEAŞ paniği: Erdoğan söylediklerini yapmaya başladı Erdoğan ziyareti öncesi Washington'da FETÖ iş birliğinde Türkiye karşıtı panel düzenlendi Meclis raporu hazırlandı: 150 gencin intiharında mavi balina şüphesi var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 01:58:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB'den Türkiye'ye sondaj yaptırımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]