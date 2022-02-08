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AB'den Turow linyit madenini kapatmayan Polonya'ya fon kesintisi - Son Dakika

AB'den Turow linyit madenini kapatmayan Polonya'ya fon kesintisi

08.02.2022 18:05
AB'den Turow linyit madenini kapatmayan Polonya'ya fon kesintisi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, tüm uyarılara ve kesilen para cezalarına rağmen Turow linyit madenini kapatmayan Polonya'nın biriken borçları nedeniyle AB ödeneklerinden 15 milyon euroluk kesinti yapacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, tüm uyarılara ve kesilen para cezalarına rağmen Turow linyit madenini kapatmayan Polonya'nın biriken borçları nedeniyle AB ödeneklerinden 15 milyon euroluk kesinti yapacak.

AB Komisyonu 14 Ocak'ta da Polonya'ya Avrupa Adalet Divanı'nın Turow linyit madeninin kapatılması kararına uymadığı gerekçesiyle 50 milyon euro para ceza kesmiş, Polonya, tebligata rağmen cezayı ödememişti. AB Komisyonu, tüm uyarılara ve kesilen para cezalarına rağmen Turow linyit madenini kapatmayan Polonya'nın biriken borçları nedeniyle AB ödeneklerinden 15 milyon euroluk kesinti yapılacağını açıkladı. Geçtiğimiz sene mayıs ayında alınan karara rağmen kasım ayına kadar faaliyeti durdurulmayan maden nedeniyle AB Komisyonu, "AB yasalarını ve mahkeme kararlarını uygulamamak" ve madeni kapatmadığı gerekçesiyle Polonya aleyhine günlük 500 bin euroluk para cezası kararı almıştı.

Geçtiğimiz günlerde AB Komisyonu ve Polonya arasında yapılan müzakereler sonucu anlaşmaya varılması ve madenin Polonya tarafından kapatılmasına rağmen söz konusu cezanın kesilmesi ve uygulanacağının açıklanması Polonya makamlarının tepkisine neden oldu. Bu miktarı ödemeyeceklerini bildiren Polonya hükümetine, AB Komisyonu tarafından "görevimizi yapıyoruz" cevabı verildi.

Turow linyit madeninin çevreye zarar verip vermediğine ilişkin henüz kesin bir çalışma yapılmadığı aktarılırken, Avrupa Adalet Divanı'nın kapatma kararı ve AB Komisyonu'nun anlaşmaya rağmen 15 milyon euroluk cezayı tahsil etmekte ısrarcı olması bir süredir gergin seyreden AB - Polonya ilişkilerinde yeniden olumsuz bir hava oluşmasına neden oldu.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

AB'den Turow linyit madenini kapatmayan Polonya'ya fon kesintisi

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Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği, Polonya, Ocak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AB'den Turow linyit madenini kapatmayan Polonya'ya fon kesintisi - Son Dakika


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