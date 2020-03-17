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AB'den üçüncü ülke vatandaşlarına 30 günlük seyahat kısıtlaması
6 saat önce
AB liderleri, üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları "gerekli olmayan" seyahatlerine 30 günlük geçici kısıtlama getiren düzenlemeyi onayladı.
AB liderleri, üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları "gerekli olmayan" seyahatlerine 30 günlük geçici kısıtlama getiren düzenlemeyi onayladı.
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Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:49
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