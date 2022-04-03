AB'den Ukrayna'nın Rus güçlerinden kurtardığı Buça kentindeki vahşete tepki - Son Dakika
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AB'den Ukrayna'nın Rus güçlerinden kurtardığı Buça kentindeki vahşete tepki

03.04.2022 14:29
AB'den Ukrayna'nın Rus güçlerinden kurtardığı Buça kentindeki vahşete tepki

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Buça kentindeki vahşetten sorumlu tutulacağını ve AB'nin Rusya'ya daha fazla yaptırım hazırlığında olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Buça kentindeki vahşetten sorumlu tutulacağını ve AB'nin Rusya'ya daha fazla yaptırım hazırlığında olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın geri çekildiği bölgelerden gelen "tarif edilemez dehşet raporları karşısında dehşete düştüğünü" duyurdu.

"Acilen bağımsız bir soruşturmaya ihtiyaç var." ifadesini kullanan von der Leyen, "savaş suçu faillerinin hesap vereceğini" bildirdi.

Daha fazla yaptırım

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de " Kiev'in kurtarılmış bölgesinde Rus ordusunun neden olduğu vahşetin görüntüleriyle şoke olduğunu" "Buça Katliamı" etiketiyle paylaştı.

Michel, Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım uygulanacağını ve Ukrayna'ya desteğin süreceğini kaydetti.

Ukrayna'ya tebrik

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'yı, Kiev bölgesinin çoğunun kurtarılması dolayısıyla tebrik ederek "Rus kuvvetlerinin neden olduğu vahşet haberleriyle şoke oldum. AB, Ukrayna'ya savaş suçlarını belgelemede yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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