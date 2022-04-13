AB'den Ukrayna'ya 500 milyon euro ek yardım paketine onay - Son Dakika
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AB'den Ukrayna'ya 500 milyon euro ek yardım paketine onay

13.04.2022 20:49
AB'den Ukrayna'ya 500 milyon euro ek yardım paketine onay

Avrupa Birliği (AB) Ukrayna'ya yönelik 500 milyon euro ek yardım paketini kabul etti.

Avrupa Birliği (AB) Ukrayna'ya yönelik 500 milyon euro ek yardım paketini kabul etti. AB Konseyi tarafından kabul edilen ve "Avrupa Barış Desteği" çerçevesinde Ukrayna'ya yapılacak toplam yardım miktarı 1,5 milyar euroya ulaştı.

Avrupa Birliği (AB) "Avrupa Barış Desteği" çerçevesinde Ukrayna'ya yönelik 500 milyon euro ek yardım paketini kabul etti. AB'nin Ukrayna'ya yapacağı toplam yardım miktarı 1,5 milyar euroya ulaştı. AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün Konsey, Avrupa Barış Desteği (EPF) çerçevesinde AB'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunması, yeteneklerinin ve direncinin daha fazla desteklemesi ve sivil nüfusu saldırılara karşı korumasına izin verecek iki yardım tedbirini kabul etti" denildi. Açıklamada ayrıca, "AB, Ukrayna için EPF çerçevesinde halihazırda seferber edilen kaynaklara 500 milyon euro ekleyerek, başlangıç bütçesini üç katına çıkararak 1,5 milyar euroya çıkaracak" ifadelerine yer verildi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALAR BELİRLEYİCİ OLACAK"

Yeni destek paketi hakkında açıklama yapan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Bu yeni ilave 500 milyon euro ile AB, AB üye devletlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri teçhizat tedarikini desteklemek için toplam 1,5 milyar euro tahsis etti. Önümüzdeki haftalar belirleyici olacak. Rusya, Ukrayna'nın doğusunda bir saldırıya hazırlanırken, topraklarını ve nüfusunu savunmak ve daha fazla acı çekmesini önlemek için Ukrayna'ya askeri desteğimizi sürdürmemiz ve artırmamız çok önemli" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

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Kaynak: İHA

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