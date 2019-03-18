Son Dakika Haberleri: AB'den Ukrayna'ya Destek

AB'den Ukrayna'ya Destek

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "AB, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ederek Kırım'ı yasa dışı ilhakını tanımıyor ve tanımayacak.

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Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "AB, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ederek Kırım'ı yasa dışı ilhakını tanımıyor ve tanımayacak." dedi.

Brüksel'de toplanan Dışişleri Konseyi toplantısının açılışında Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının beşinci yılı vesilesiyle bir konuşma yapan Mogherini, son beş yılda Kırımlı Tatarlara yönelik sistematik insan hakları ihlalleri gerçekleştiğine dikkati çekti.

Mogherini, "Tüm insan hakları ihlallerinin soruşturulmasını talep ediyoruz." diyerek, Rusya'nın Kırım bölgesindeki Sivastopol kentinde askeri gücünü artırmasının Karadeniz'deki güvenlik durumunu ciddi şekilde etkilediğini kaydetti.

"AB Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımayacak"

Kerç Boğazı'nda geçen sene artan gerginliğin Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının bir sonucu olduğuna işaret eden Mogherini, bu nedenle geçen hafta 8 Rus yetkiliye yaptırım kararı alındığını anımsattı.

Mogherini, "AB, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ederek Kırım'ı yasa dışı ilhakını tanımıyor ve tanımayacak." vurgusunu yaparak, AB'nin bu konuda dayanışma içinde olduğunu ve Kırım'ı gündemde tutmaya devam edeceğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:01 Kaynak: AA

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