AB'den ültimatom: Meta, Google ve Twitter hesap verecek - Son Dakika
Üye Girişi

AB'den ültimatom: Meta, Google ve Twitter hesap verecek

15.06.2022 09:41
AB'den ültimatom: Meta, Google ve Twitter hesap verecek

Avrupa Birliği deepfake için sosyal medya platformlarına ültimatom verebilir. İşte teknoloji şirketlerini bekleyen cezalar.

Avrupa Birliği, son yılların en çok tartışılan teknolojilerinden biri olan deepfake'e karşı önlem almaya başladı. Ortaya çıkan yeni raporlara göre Meta, Google ve Twitter gibi şirketlerin sahte içeriklere ve özellikle deepfake teknolojisine karşı adım atması istenecek.

Avrupa Birliği'nin deepfake kararına uymayanlara ceza kapıda

Büyük teknoloji şirketleri, sahip oldukları platformlarda deepfake içeriklere ve sahte hesaplara karşı gerekli önlemleri almak zorunda. AB'nin kurallarına uymayan şirketlere "ciddi para cezaları" kesileceği ve hatta gerekirse Avrupa pazarından çıkartılması gerekeceği ifade edildi.

Adobe, yeni bir deepfake teknolojisi üzerinde çalışıyor!

İnternete sızdırılan bir AB belgesine göre, Avrupa Komisyonu'nun sahte haberlere karşı mücadelesinin bir parçası olarak deepfake içerikler ve sahte hesaplar ele alınacak. Dezenformasyonla ilgili kuralların, tüm Avrupa'da uygulanacak bir sisteme dönüştürülmesi bekleniyor.

AB'den ültimatom: Meta, Google ve Twitter hesap verecek

AB belgesine atıfta bulunan rapor; Twitter, Facebook ve Instagram gibi popüler sosyal medya platformlarını ele alıyor. AB'ye göre "kabul edilemez manipülatif davranış ve uygulamalarda" bulunan hesaplara ilişkin net yönergelerin benimsenmesi gerekiyor.

Ayrıca bu önlemler, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen ve 2024'ün başlarında yürürlüğe girmesi planlanan Dijital Hizmetler Yasası (DSA) ile bağlantılı olacak. Aslında DSA, deepfake ile ilgili bazı düzenlemelere sahipti, fakat artık şirketlerin para cezası alması da mümkün olacak.

"İlgili imza sahipleri, kötü niyetli aktörler tarafından kullanılan davranış ve taktikler, teknikler ve prosedürler hakkındaki en son kanıtlara dayanarak, hizmetlerinde izin verilmeyen manipülatif davranış ve uygulamalara ilişkin net politikalar benimseyecek, pekiştirecek ve uygulayacaktır."

AB'den ültimatom: Meta, Google ve Twitter hesap verecek

Özellikle son zamanlarda Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenski üzerinden yürütülen deepfake teknolojisi, büyük bir güvenlik ihlali yaratıyor. AB ise en kısa süre içerisinde bu sorunu çözmeye çalışıyor. Ancak Twitter, Google ve Meta gibi şirketlerin yardımı olmadan deepfake'i kontrol etmek mümkün değil.

Peki siz Avrupa Birliği deepfake önlemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
İsviçre'nin Zürih ve Cenevre havalimanlarında uçuşlar iptal edildi İsviçre'nin Zürih ve Cenevre havalimanlarında uçuşlar iptal edildi Yapay zeka: Google'ın 'En büyük korkum kapatılmak' diyen LaMDA teknolojisı gerçekten 'duyarlı' olabilir mi? Yapay zeka: Google'ın 'En büyük korkum kapatılmak' diyen LaMDA teknolojisı gerçekten 'duyarlı' olabilir mi?
Kaynak: Shiftdelete

Avrupa Birliği, Twitter, Google, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den ültimatom: Meta, Google ve Twitter hesap verecek - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
09:45 Bursa'da da ekmeğe zam geldi! Bugünden itibaren 4 TL'den satışa sunulacak
09:36 "Şevval Sam Yasak Elma dizisinden ayrıldı" iddialarına rol arkadaşı Eda Ece'den yalanlama
09:34 Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken hamle! "Türkiye Değişim Partisi-Zafer Partisi-Memleket Partisi ittifakı geliyor" paylaşımını beğendi
09:30 Rusya'nın Suriye büyükelçisinden Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonuna tepki: Pek akıllıca olmaz, gerilimi artırarak durumu istikrarsızlaştırır
08:53 14 Haziran'da Türkiye'de yayına giren Disney Plus'un lansmanında ünlülerden şıklık yarışı! Güzel oyuncuların kombinleri geceye damga vurdu
08:48 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'nın transferi resmen açıklandı
08:37 Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemelerin 14 maddesi daha TBMM'den geçti! İşte teklifin o maddeler
08:30 "Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatırım" diyen ambulans şoförü Bakan Koca ile bir araya geldi! Koca buluşmayı Twitter'dan duyurdu
08:18 Denizli'de haklarında kayıp ihbarı verilen 2 gencin tüfekle vurulmuş cansız bedeni su kuyusunda bulundu
08:10 Final yapmaya hazırlanan Survivor All Star'da yarışmaya son veda eden isim Çağan Atakan Arslan oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 09:52:17. #1.11#
SON DAKİKA: AB'den ültimatom: Meta, Google ve Twitter hesap verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement