AB'den ültimatom: Meta, Google ve Twitter hesap verecek

Avrupa Birliği, son yılların en çok tartışılan teknolojilerinden biri olan deepfake'e karşı önlem almaya başladı. Ortaya çıkan yeni raporlara göre Meta, Google ve Twitter gibi şirketlerin sahte içeriklere ve özellikle deepfake teknolojisine karşı adım atması istenecek.

Avrupa Birliği'nin deepfake kararına uymayanlara ceza kapıda

Büyük teknoloji şirketleri, sahip oldukları platformlarda deepfake içeriklere ve sahte hesaplara karşı gerekli önlemleri almak zorunda. AB'nin kurallarına uymayan şirketlere "ciddi para cezaları" kesileceği ve hatta gerekirse Avrupa pazarından çıkartılması gerekeceği ifade edildi.

Adobe, yeni bir deepfake teknolojisi üzerinde çalışıyor!

İnternete sızdırılan bir AB belgesine göre, Avrupa Komisyonu'nun sahte haberlere karşı mücadelesinin bir parçası olarak deepfake içerikler ve sahte hesaplar ele alınacak. Dezenformasyonla ilgili kuralların, tüm Avrupa'da uygulanacak bir sisteme dönüştürülmesi bekleniyor.

AB belgesine atıfta bulunan rapor; Twitter, Facebook ve Instagram gibi popüler sosyal medya platformlarını ele alıyor. AB'ye göre "kabul edilemez manipülatif davranış ve uygulamalarda" bulunan hesaplara ilişkin net yönergelerin benimsenmesi gerekiyor.

Ayrıca bu önlemler, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen ve 2024'ün başlarında yürürlüğe girmesi planlanan Dijital Hizmetler Yasası (DSA) ile bağlantılı olacak. Aslında DSA, deepfake ile ilgili bazı düzenlemelere sahipti, fakat artık şirketlerin para cezası alması da mümkün olacak.

"İlgili imza sahipleri, kötü niyetli aktörler tarafından kullanılan davranış ve taktikler, teknikler ve prosedürler hakkındaki en son kanıtlara dayanarak, hizmetlerinde izin verilmeyen manipülatif davranış ve uygulamalara ilişkin net politikalar benimseyecek, pekiştirecek ve uygulayacaktır."

Özellikle son zamanlarda Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenski üzerinden yürütülen deepfake teknolojisi, büyük bir güvenlik ihlali yaratıyor. AB ise en kısa süre içerisinde bu sorunu çözmeye çalışıyor. Ancak Twitter, Google ve Meta gibi şirketlerin yardımı olmadan deepfake'i kontrol etmek mümkün değil.

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