AB'den Umman Körfezi'nde provokasyondan kaçınma çağrısı
4 saat önce
AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, "Bölgenin daha fazla istikrarsızlık doğurucu adıma ve tansiyona ihtiyacı yok. Bölgede provokasyonlardan kaçınılmalı." dedi.
AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, "Bölgenin daha fazla istikrarsızlık doğurucu adıma ve tansiyona ihtiyacı yok. Bölgede provokasyonlardan kaçınılmalı." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:43
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