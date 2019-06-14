Son Dakika Haberleri: AB'den Umman Körfezi'nde provokasyondan kaçınma çağrısı
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AB'den Umman Körfezi'nde provokasyondan kaçınma çağrısı

4 saat önce

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, "Bölgenin daha fazla istikrarsızlık doğurucu adıma ve tansiyona ihtiyacı yok. Bölgede provokasyonlardan kaçınılmalı." dedi.

AB'den Umman Körfezi'nde provokasyondan kaçınma çağrısı, System.String[]
AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, "Bölgenin daha fazla istikrarsızlık doğurucu adıma ve tansiyona ihtiyacı yok. Bölgede provokasyonlardan kaçınılmalı." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:43 
AB, Ekonomi
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