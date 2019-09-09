Son Dakika Haberleri: AB'den Ürdün'e mali destek
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AB'den Ürdün'e mali destek

39 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ürdün'e 500 milyon avroluk makro finansal destek verilmesini teklif etti.

AB'den Ürdün'e mali destek, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ürdün'e 500 milyon avroluk makro finansal destek verilmesini teklif etti.

AB Komisyonu, Ürdün'e toplam 500 milyon avroluk makro finansal destek sağlanmasına yönelik teklifini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu finansmanla Ürdün'de yapısal reformların, büyümenin ve yatırımların teşvik edileceği kaydedildi.

Ürdün'e AB Komisyonu'nun teklif ettiği mali yardımın sağlanabilmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

Yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal desteklemeler sağlayabilen AB, bu kapsamda, sermaye piyasalarından uygun koşullar ile borçlanıyor. Söz konusu krediler ihtiyaç duyan ülkeye veriliyor. Alınan fonlar, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

Avrupa Birliği, Ürdün, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:34 Kaynak: AA
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