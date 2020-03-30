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AB'den üye ülkelere mevsimlik işçilere seyahat izni çağrısı
6 saat önce
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "AB'de bir bucuk milyon insan yaşadığı ülke dışında çalışıyor. Bu insanların işe gidebilmesi için sınırları geçebilmesi gerekiyor." dedi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "AB'de bir bucuk milyon insan yaşadığı ülke dışında çalışıyor. Bu insanların işe gidebilmesi için sınırları geçebilmesi gerekiyor." dedi.
Birçok Avrupa Birliği ülkesinin koronavirüs salgını nedeniyle sınırlarını kapattığını hatırlaran Von der Leyen, bazı ülkelerde tarım sektörünün hasat zamanında mevsimlik işçiye ihtiyaç duyduğunu, bu çalışanlara da geçiş izni verilmesi gerektiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:44
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