AB'den Üyelerine Ekonomik Dengesizlik Uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, birlik üyesi 13 ülke ekonomisinde bazı dengesizlikler bulunduğunu, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ekonomilerinin ise aşırı dengesizlik yaşadığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, birlik üyesi 13 ülke ekonomisinde bazı dengesizlikler bulunduğunu, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ekonomilerinin ise aşırı dengesizlik yaşadığını bildirdi.



AB Komisyonu, üye ülkelerin ekonomi ve sosyal politikalardaki ilerlemelerinin değerlendirildiği ve tavsiyeler içeren "Avrupa Sömestri Kış Paketi" başlıklı raporunu yayımladı.



Raporda, AB ülkeleri arasında ekonomik sorunların önemli ölçüde değişiklik gösterdiği ve kararlı politikalar izlenmesi gerektiği belirtildi.



AB ülkelerinin genel olarak yatırımları teşvik etmesi, sorumlu mali politikalar izlemesi ve iyi planlanmış reformları uygulamaları gerektiğine dikkat çekilen raporda, Almanya'nın daha fazla yatırım yapması, İtalya ve Fransa'nın kamu borcunu azaltması, üretkenliklerini ise arttırması gerektiğine işaret edildi.



Raporda, aralarında Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, İsveç, Hırvatistan, İrlanda, Portekiz, Romanya ve Bulgaristan'ın da yer aldığı 13 AB ülkesinde makroekonomik dengesizlikler yaşandığının altı çizildi.



İtalya, Yunanistan ve GKRY'de ise aşırı ekonomik dengesizlikler gözlemlendiği kaydedilen raporda, bu ülkelerin yüksek kamu borçları ve bankacılık sektörlerindeki karşılıksız kredi miktarlarını azaltacak tedbirleri hızla almaları tavsiye edildi.



AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, rapor hakkında düzenlenen basın toplantısında, "İtalya'nın kamu finansmanını güçlendirmesi, kamu yönetimi ve yasal sisteminin etkinliğini arttırması, iş çevresini geliştirmesi, işçi piyasalarını kuvvetlendirmesi gerekiyor." dedi.



İtalya'nın ekonomik görünümünün zayıfladığına işaret eden Moscovici, ülkenin hızla gerekli tedbirleri hayata geçirmesi gerektiğini söyledi.

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