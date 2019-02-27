Son Dakika Haberleri: AB'den üyelerine ekonomik dengesizlik uyarısı

AB'den üyelerine ekonomik dengesizlik uyarısı

10 dakika önce

AB Komisyonu, 13 üye ülke ekonomisinde sorunlar bulunduğunu, İtalya, Yunanistan ve GKRY ekonomilerinin ise aşırı dengesizlik yaşadığını açıkladı.

AB'den üyelerine ekonomik dengesizlik uyarısı, System.String[]
AB Komisyonu, 13 üye ülke ekonomisinde sorunlar bulunduğunu, İtalya, Yunanistan ve GKRY ekonomilerinin ise aşırı dengesizlik yaşadığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:45 

Yunanistan, İtalya, Avrupa Birliği, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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