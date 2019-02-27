AB'den üyelerine ekonomik dengesizlik uyarısı
10 dakika önce
AB Komisyonu, 13 üye ülke ekonomisinde sorunlar bulunduğunu, İtalya, Yunanistan ve GKRY ekonomilerinin ise aşırı dengesizlik yaşadığını açıkladı.
AB Komisyonu, 13 üye ülke ekonomisinde sorunlar bulunduğunu, İtalya, Yunanistan ve GKRY ekonomilerinin ise aşırı dengesizlik yaşadığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:45
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