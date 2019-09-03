Son Dakika Haberleri: AB'den vatandaşlar ve iş dünyasına sert Brexit'e hazırlanmaları için son çağrı
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AB'den vatandaşlar ve iş dünyasına sert Brexit'e hazırlanmaları için son çağrı

7 saat önce

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva "Avrupa Birliği vatandaşları ve iş dünyası 31 Ekim'de sert bir Brexit'e artık hazırlanmalı" uyarısı yaptı.

AB'den vatandaşlar ve iş dünyasına sert Brexit'e hazırlanmaları için son çağrı, System.String[]

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, anlaşmasız Brexit'in artık çok belirgin bir olasılık olduğunu söyleyerek İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın attığı son adımlar ile birlikte 31 Ekim tarihine kadar anlaşmasız Brexit'i durdurabilecek hamlelerin giderek azaldığına değindi. Andreeva "Avrupa Birliği vatandaşları ve iş dünyası 31 Ekim'de sert bir Brexit'e artık hazırlanmalı" uyarısı yaptı.


İngiltere parlamentosundaki muhalifler ve Johnson'ın kendi partisinden bazı vekiller anlaşmasız Brexit'in gerçekleşmemesi için bu hafta son kozlarını oynarken herkesin aklındaki soru 14 Ekim'de bir erken genel seçime gidilip gidilmeyeceği.

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Avrupa Birliği, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 07:23 
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