Son Dakika Haberleri: AB'den Venezuela'da itidal çağrısı

AB'den Venezuela'da itidal çağrısı

12 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Venezuela'da gerginliğin arttığına dikkati çekerek itidal çağrısında bulundu.

AB'den Venezuela'da itidal çağrısı, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Venezuela'da gerginliğin arttığına dikkati çekerek itidal çağrısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:55 

Federica Mogherini, Avrupa Birliği, Venezuela, Ekonomi
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