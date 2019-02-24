AB'den Venezuela'da itidal çağrısı
12 dakika önce
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Venezuela'da gerginliğin arttığına dikkati çekerek itidal çağrısında bulundu.
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Venezuela'da gerginliğin arttığına dikkati çekerek itidal çağrısında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:55
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