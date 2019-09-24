Son Dakika Haberleri: AB'den Venezuela'ya insani yardım çağrısı
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AB'den Venezuela'ya insani yardım çağrısı

33 dakika önce

NEW Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Venezuela'daki insani krizin çok ciddi boyutlara ulaştığına dikkati çekerek, uluslararası topluma destek çağrısında bulundu.

AB'den Venezuela'ya insani yardım çağrısı, System.String[]

NEW Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Venezuela'daki insani krizin çok ciddi boyutlara ulaştığına dikkati çekerek, uluslararası topluma destek çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Mogherini, "Venezuela'daki İnsani Kriz ve Bölgeye Etkileri" konulu etkinlikte konuştu.

Mogherini, dönemin en büyük insani krizlerinden birinin Venezuela'da gerçekleştiğine işaret ederek, "Tüm dünyanın katkı sağlaması ve Venezuelalıları desteklemesi gerekiyor." diye konuştu.

AB'nin Venezuela'ya yaklaşık 150 milyon avro değerinde yardım sağladığını belirten Mogherini, genel anlamda ülkeye yönelik insani yardımın çok düşük olduğunu ifade etti.

Mogherini, BM ile birlikte ülkedeki insani krize dikkati çekmek için 28- 29 Ekim'de Brüksel'de bir uluslararası dayanışma konferansı düzenleme kararı aldıklarını duyurdu.

Konferansın görev süresi sona ermeden önce düzenlenen son etkinlik olacağını kaydeden Mogherini, "Bu, AB açısından coğrafi olarak uzak bir kriz. Ancak kriz bize yakın olan insanları etkiliyor ve bu nedenle çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler, Federica Mogherini, Avrupa Birliği, Venezuela, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:20 Kaynak: AA
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