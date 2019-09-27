AB'den Venezuela'ya yeni yaptırımlar
1 saat önce
Avrupa Birliği (AB), Venezuelalı 7 güvenlik ve istihbarat yetkilisini yaptırım listesine ekledi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:06 Kaynak: AA
Avrupa Birliği (AB), Venezuelalı 7 güvenlik ve istihbarat yetkilisini yaptırım listesine ekledi.
AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Venezuelalı 7 istihbarat ve güvenlik görevlisine seyahat yasağı uygulanmasına ve bu kişilerin mal varlığının dondurulmasına karar verildi.
Bu kararla birlikte toplam 25 Venezuelalı, yaptırım listesine alınmış oldu.
AB, Venezuela'daki son gelişmelere ilişkin ilk yaptırımı 2017 Kasım'da uygulamıştı.
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