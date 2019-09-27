Son Dakika Haberleri: AB'den Venezuela'ya yeni yaptırımlar
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AB'den Venezuela'ya yeni yaptırımlar

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Venezuelalı 7 güvenlik ve istihbarat yetkilisini yaptırım listesine ekledi.

AB'den Venezuela'ya yeni yaptırımlar, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Venezuelalı 7 güvenlik ve istihbarat yetkilisini yaptırım listesine ekledi.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Venezuelalı 7 istihbarat ve güvenlik görevlisine seyahat yasağı uygulanmasına ve bu kişilerin mal varlığının dondurulmasına karar verildi.

Bu kararla birlikte toplam 25 Venezuelalı, yaptırım listesine alınmış oldu.

AB, Venezuela'daki son gelişmelere ilişkin ilk yaptırımı 2017 Kasım'da uygulamıştı.

Avrupa Birliği, Venezuela, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:06 Kaynak: AA
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