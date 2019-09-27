Son Dakika Haberleri: AB'den Venezuela'ya yeni yaptırımlar
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AB'den Venezuela'ya yeni yaptırımlar

34 dakika önce

Avrupa Birliği (AB), Venezuelalı 7 güvenlik ve istihbarat yetkilisini yaptırım listesine ekledi.

AB'den Venezuela'ya yeni yaptırımlar, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Venezuelalı 7 güvenlik ve istihbarat yetkilisini yaptırım listesine ekledi.

Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:31 
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