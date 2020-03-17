AB'den "yabancılara" 30 günlük seyahat kısıtlaması - Son Dakika
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AB'den "yabancılara" 30 günlük seyahat kısıtlaması

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) liderleri, üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları "gerekli olmayan" seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getiren düzenlemeyi onayladı.

AB'den

Avrupa Birliği (AB) liderleri, üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları "gerekli olmayan" seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getiren düzenlemeyi onayladı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, telekonferans yöntemiyle yapılan AB liderler toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Michel, bugünkü toplantıda liderlerin AB'nin dış sınırlarını kapatması yönündeki düzenlemeyi onayladıklarını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelerin ve AB üyesi olmayıp Schengen Bölgesi'nde olan ülkelerin dış sınırlarından girişlerine 30 günlük kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Öte yandan, AB Komisyonu tarafından hazırlanan düzenlemede, AB veya AB dışındaki Schengen ülkelerinde oturum veya çalışma izni olan kişilerin, Kovid-19 ile ilgili çalışma yürüten bilim insanları ve sağlık çalışanlarının muaf olacağı belirtilmişti.

"Ne gerekiyorsa yapacağız"

Kovid-19'un tedavisine ilişkin bilimsel araştırmaları da destekleyeceklerini vurgulayan Michel, aşı geliştirilmesi çalışmalarına hız verileceğini söyledi.

Michel, AB ve üye ülkelerin mevcut krizi aşmak için "ne gerekiyorsa yapacağını" belirterek, gelecek hafta perşembe ve cuma günü Brüksel'de yapılması planlanan AB Liderler Zirvesi'nin düzenlenmeyeceğini, bu zirveyi telekonferans yöntemiyle yapacaklarını ifade etti.

"İç sınırlardaki blokajın açılması çok önemli"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de AB üyesi ülke liderlerinin Kovid-19 ile mücadele kapsamında dış sınırların kapatılması, ekonominin desteklenmesi, ortak kamu alımları yapılması ve araştırmaların desteklenmesini içeren paketleri kabul ettiklerini söyledi.

AB'nin dış sınırlarında girişlerin geçici biçimde sınırlandırılmasının liderlerden destek aldığını vurgulayan von der Leyen, "Toplantıda önemli bir konu da iç sınırlar ve yaşanan tıkanıklıklardı. Bu iç sınırlardaki blokajın açılması çok önemli. Avrupalılar, diğer ülkelerdeki evlerine giderken sorun yaşıyorlar. Sınırlarda trafik yaşanıyor. Mal transferinde de sıkıntılar oluyor. Bu malların hızlı iletimi iç piyasanın işleyişi için çok önemli." diye konuştu.

Von der Leyen, salgının ekonomik etkilerinin "aşırı ciddi" olduğuna işaret ederek, vatandaşları ve ekonomileri virüsün etkilerinden korumak için gerekli bütün adımların atılacağını kaydetti.

Ursula von der Leyen, Charles Michel, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:16 Kaynak: AA
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