Son Dakika Haberleri: AB'den Yalan Haberle Mücadele Çağrısı

AB'den Yalan Haberle Mücadele Çağrısı

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Facebook, Google ve Twitter'ın yalan haber ve yanlış bilgilendirmeyle daha fazla mücadele etmelerini istedi.

AB'den Yalan Haberle Mücadele Çağrısı, System.String[]
Avrupa Birliği (AB), Facebook, Google ve Twitter'ın yalan haber ve yanlış bilgilendirmeyle daha fazla mücadele etmelerini istedi.

AB Komisyonu Dijital İç Pazardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip, AB Komisyonu Adalet ve Tüketici Haklarından Sorumlu Üyesi Vera Jourova, AB Komisyonu Güvenlikten Sorumlu Üyesi Julian King ve AB Komisyonu Dijital Ekonomi ve Toplumdan Sorumlu Üyesi Mariya Gabriel yalan haberle mücadeleye ilişkin ortak açıklama yayınladı.

Facebook, Google ve Twitter'ın yanlış bilgilendirme ve yalan haberle daha fazla mücadele etmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, dijital platformların reklam yerleştirme, siyasi reklamlar ve sahte hesapların belirlenmesi alanında çalışmalarını arttırması ve atılan adımları AB ile paylaşması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine yönelik siyasi kampanyaların önümüzdeki günlerde hızlanacağı anımsatılarak, Facebook, Google ve Twitter'ın demokratik sürece katkı sağlaması gerektiği ifade edildi.

Veri analiz şirketi Cambridge Analytica'nın, milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, seçimleri etkilemek için kullandığına dair suçlamalar geçen yıl krize yol açmıştı.

AB, sanal platformlara yönelik çeşitli tedbirlerle mayıs ayında yapılacak AP seçimlerinde benzer bir sorun yaşanmasını engellemek istiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:27 Kaynak: AA

Google, Twitter, Facebook, Avrupa Birliği, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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