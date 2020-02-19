AB'den yapay zeka adımı - Son Dakika
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AB'den yapay zeka adımı

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yapay zeka için yıllık 20 milyar avro yatırım yapılacağını duyurdu.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yapay zeka için yıllık 20 milyar avro yatırım yapılacağını duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin dijital stratejisine ilişkin Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

Dijital stratejinin yapay zeka ve veri alanına odaklandığını belirten Von der Leyen, "Dijital dönüşümün Avrupa ekonomisine güç katmasını istiyoruz." dedi.

Von der Leyen, yapay zekanın halihazırda sağlık, tarım ve ısınma gibi çeşitli sektörlerde kullanıldığını, bunun AB iklim hedeflerine katkı sağladığını vurguladı.

Avrupa'nın yapay zeka alanında öncü konumda bulunduğuna işaret eden Von der Leyen, "Yapay zeka konusunda Avrupa'ya hız kazandırmak istiyoruz. Her yıl yapay zeka alanına 20 milyar avroluk yatırım çekmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kritik kararlar insanlar tarafından alınmalı"

Yapay zekanın Avrupa için büyük bir fırsat olduğuna dikkati çeken Von der Leyen, "Yapay zeka, insanlara hizmet etmeli ve insan haklarına her zaman uymalı. Bu nedenle kritik kararlar insanlar tarafından alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, yüksek riskli alanlarda yapay zekanın, Avrupa piyasalarına erişimi öncesi test edilip onaylanacağını söyledi.

- "AB'de dijital veriler için tek bir pazar"

Ursula von der Leyen, dijital verilerin günümüzde çok önemli bir hal aldığını belirterek, "AB'de dijital veriler için tek bir pazar oluşturacağız. Avrupa'da veri saklama alanları ve bulut altyapılarına 4 ila 6 milyar avroluk yatırımı harekete geçirmek istiyoruz." dedi.

Avrupa'da toplanan verilerin büyük potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Von der Leyen, söz konusu verileri Avrupalı araştırmacıların kullanımına açacaklarını bildirdi.

Özellikle ABD ve Çin, yapay zeka ve veri gibi alanlarda öncü konumda bulunuyor. AB, yeni dijital strateji ile bu alanda daha aktif rol oynamak istiyor. AB Komisyonu, kıtayı bu alanda daha etkin hale getirmek için özellikle dijital alanda yeni düzenlemelere hız vermeyi planlıyor.

Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:18 Kaynak: AA
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