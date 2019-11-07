Son Dakika Haberleri: AB'den Yemen'in kamu hizmetlerine mali destek
Son Dakika Güncel AB'den Yemen'in kamu hizmetlerine mali destek

AB'den Yemen'in kamu hizmetlerine mali destek

7 saat önce

Avrupa Birliği (AB), insani kriz yaşanan Yemen'e kamu hizmetlerine destek sağlamak için 79 milyon avro mali yardım yapacağını bildirdi.

AB'den Yemen'in kamu hizmetlerine mali destek, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), insani kriz yaşanan Yemen'e kamu hizmetlerine destek sağlamak için 79 milyon avro mali yardım yapacağını bildirdi.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, yardımın sağlık, gıda ve eğitim gibi alanlara verileceği kaydedildi.

Yardımın bir kısmının Yemen'deki yerel konseylere aktarılacağı belirtilen açıklamada, böylelikle sağlık sektörü, içme suyu, gıda ve hijyen gibi alanlarda yatırımın teşvik edileceği ifade edildi.

Açıklamada, 79 milyon avroluk mali yardımın aynı zamanda özel sektöre de destek sağlayacağı, tarım gibi alanlardaki küçük işletmelerin dayanaklılığın güçlendirileceği belirtildi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yaparak Eylül 2014'ten bu yana başta başkent Sana olmak üzere bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Husilere, Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri operasyonlar düzenliyor.

Avrupa Birliği, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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