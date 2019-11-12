Son Dakika Haberleri: AB'den yeni 13 ortak savunma projesine onay
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AB'den yeni 13 ortak savunma projesine onay

7 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Yapılandırılmış Daimi İş Birliği (PESCO) kapsamında 13 projeye daha onay verdiğini duyurdu.

AB'den yeni 13 ortak savunma projesine onay, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Yapılandırılmış Daimi İş Birliği (PESCO) kapsamında 13 projeye daha onay verdiğini duyurdu.

Brüksel'de düzenlenen AB Savunma Bakanları Toplantısı esnasında Konseyden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, PESCO olarak adlandırılan ortak savunma projeleri kapsamında 13 yeni projenin onaylandığı ifade edildi.

Böylelikle PESCO kapsamında yürütülen proje sayısının 47'ye çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, yeni projelerin siber, kimyasal, biyolojik ve radyolojik nükleer savunma, eğitim ve ortak kabiliyet gelişimi gibi alanları kapsadığı belirtildi.

Üye ülkeler arasında savunma alanında iş birliğini artırmayı hedefleyen PESCO, Konsey kararıyla Aralık 2017'de kurulmuştu. PESCO'ya halihazırda 25 AB ülkesi katılıyor.

Avrupa Birliği, Brüksel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:34 Kaynak: AA
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