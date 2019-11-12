AB'den yeni 13 ortak savunma projesine onay

Böylelikle PESCO kapsamında yürütülen proje sayısının 47'ye çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, yeni projelerin siber, kimyasal, biyolojik ve radyolojik nükleer savunma, eğitim ve ortak kabiliyet gelişimi gibi alanları kapsadığı belirtildi.

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