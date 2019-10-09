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AB'den yeni terörle mücadele anlaşmaları

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'yla terörle mücadele anlaşmalarına imza attı.

AB'den yeni terörle mücadele anlaşmaları, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'yla terörle mücadele anlaşmalarına imza attı.

Anlaşmalar, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komisyon Üyesi Dimitris Avramopoulos, Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lleshaj ile Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski tarafından Brüksel'de imzalandı.

AB ile bölge ülkeleri arasındaki Batı Balkanlar için Terörle Mücadele Ortak Eylem Planı kapsamında imzalanan anlaşmalar, öncelikli faaliyet alanlarını belirlemekle beraber, Birlik'ten yardım sağlanmasının da önünü açacak.

Anlaşma uyarınca taraflar arasında bilgi alışverişi yapılacak.

Anlaşma töreninin ardından basına açıklamalarda bulunan Avramopoulos, Batı Balkanlar'dan ilk kez Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'yla terörle mücadele anlaşmalarına imza atıldığına dikkati çekti.

Avramopoulos, anlaşmalar kapsamında şiddet içeren aşırılık, yabancı terörist savaşçıların Avrupa'ya dönüşü, terör finansmanı ve kara para aklamayla mücadele gibi alanlarda iş birliğini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Avrupa Birliği, Arnavutluk, Makedonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:24 Kaynak: AA
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