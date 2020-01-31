AB'den yeni tip koronavirüsün araştırılması için 10 milyon avro hibe - Son Dakika
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AB'den yeni tip koronavirüsün araştırılması için 10 milyon avro hibe

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs salgınının araştırılması için 10 milyon avro hibe edeceğini açıkladı.

AB'den yeni tip koronavirüsün araştırılması için 10 milyon avro hibe, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs salgınının araştırılması için 10 milyon avro hibe edeceğini açıkladı.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, hibenin AB'nin araştırma geliştirme programı olan Horizon 2020'den aktarılacağı belirtildi.

Desteğin virüs salgınını daha iyi anlamak için yürütülen araştırmalara verileceği kaydedilen açıklamada, aynı zamanda virüsle mücadele ve kamu hazırlık durumunun geliştirilmesinin amaçlandığına dikkat çekildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Komisyonunun İnovasyon, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Mariya Gabriel, "Amacımız koronavirüs salgınının AB'de daha fazla yayılma ihtimalinin etkilerini azaltmak. Söz konusu hibe sayesinde bu salgın hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

Çin'de 213 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Çinli yetkililer virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Virüs bulaşan kişilerin sayısı, bin 527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıkarken, Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.

Virüsün Avrupa ülkeleri Almanya, Fransa, Finlandiya, İtalya ve İngiltere'de de görüldüğü duyurulmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:44 Kaynak: AA
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