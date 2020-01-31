AB'den yeni tip koronavirüsün araştırılması için 10 milyon euro hibe - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB'den yeni tip koronavirüsün araştırılması için 10 milyon euro hibe - Son Dakika Dünya

AB'den yeni tip koronavirüsün araştırılması için 10 milyon euro hibe

6 saat önce

Avrupa Birliği, Çin'de 213 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüs salgınının araştırılması için 10 milyon euro hibe ediyor.

AB'den yeni tip koronavirüsün araştırılması için 10 milyon euro hibe, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs salgınının araştırılması için 10 milyon euro hibe edeceğini açıkladı.


AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, hibenin AB'nin araştırma geliştirme programı olan Horizon 2020'den aktarılacağı belirtildi.

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Avrupa Birliği, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:37 
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