Son Dakika Haberleri: AB'den Yerel Seçim Açıklaması

AB'den Yerel Seçim Açıklaması

36 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Türkiye'de yerel seçimlere katılım oranının yüksek olmasının yerel demokrasiye olan ilgiyi gösterdiğini söyledi.

AB'den Yerel Seçim Açıklaması, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Türkiye'de yerel seçimlere katılım oranının yüksek olmasının yerel demokrasiye olan ilgiyi gösterdiğini söyledi.

Kocijancic, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, oy kullanma işlemleri sırasında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileğinde bulunarak, "Seçimlere katılım oranının yüksek olması, seçmenlerin yerel demokrasiye olan ilgisini ortaya koyuyor." dedi.

Türkiye'de seçimleri takip etmek için bulunan Avrupa Konseyi'nin gözlemci heyetinin ilk değerlendirmelerini dikkate aldıklarını belirten Kocijancic, nihai sonucu beklediklerini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:48 Kaynak: AA

Türkiye, Avrupa Birliği, Güncel
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