AB'den yerel seçim açıklaması
20 dakika önce
AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, "Seçimlere katılım oranının yüksek olması, seçmenlerin yerel demokrasiye olan ilgisini ortaya koyuyor" açıklamasında bulundu.
AB
Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, "Seçimlere katılım oranının yüksek olması, seçmenlerin yerel demokrasiye olan ilgisini ortaya koyuyor" açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:01
Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti, Sandıklar Açılmaya Başlandı
Döviz Piyasasının Seçim Sonuçlarına İlk Tepkisi
Seçimin Ardından Dolar ve Altında Son Durum
Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu