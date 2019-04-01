Son Dakika Haberleri: AB'den yerel seçim açıklaması

AB'den yerel seçim açıklaması

20 dakika önce

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, "Seçimlere katılım oranının yüksek olması, seçmenlerin yerel demokrasiye olan ilgisini ortaya koyuyor" açıklamasında bulundu.

AB'den yerel seçim açıklaması, System.String[]
AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, "Seçimlere katılım oranının yüksek olması, seçmenlerin yerel demokrasiye olan ilgisini ortaya koyuyor" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:01 

Avrupa Birliği, Ekonomi
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