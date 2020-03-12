AB'den Yunanistan'a "sığınma hakkına uyması" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB'den Yunanistan'a 'sığınma hakkına uyması' çağrısı - Son Dakika

AB'den Yunanistan'a "sığınma hakkına uyması" çağrısı

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Yunanistan'a "sığınma hakkına uyması" çağrısında bulundu.

AB'den Yunanistan'a

Avrupa Birliği (AB), Yunanistan'a "sığınma hakkına uyması" çağrısında bulundu.

The Guardian gazetesindeki habere göre AB Komisyonun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Yunanistan'da sınırı geçmek isteyen sığınmacıların uluslararası hukuka aykırı şekilde yargı sürecinin olmadığı gizli mekanlarda tutulduğu iddiasını değerlendirdi.

Johansson, bu konuyu Yunanistan ziyaretinde yetkililerle görüşeceğini belirterek, "Bu gibi geçici gözaltı merkezleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorum. Tabii ki bir süre için gelen insanları gözaltında tutabilirsiniz ancak şiddet uygulayamazsınız." dedi.

AB sınırlarındaki kişilerin sığınma hakkı olduğunu kaydeden Johansson, bunun uluslararası hukukun parçası olduğunu ve askıya alınamayacağını bildirdi.

Avrupa Birliği, The Guardian, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı
Bakan Varank'tan ABD'nin koronavirüs kararını Türkiye fotoğrafıyla servis eden gazeteye sert tepki AB, Yunan adalarındaki mültecilere teklif sunmaya hazırlanıyor: 2 bin euro verelim, evinize gidin Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak

Son Dakika Haberleri
20:02 YÖK: "Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak.
20:01 İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri
20:00 Antalya'daki kaçak yapı yıkıldı
19:58 KORONAVİRÜSLE İLGİLİ YENİ BİR HASTALIK KORONAFOBİ
19:58 Burdur'daki fuhuş operasyonda bir kişi gözaltına alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 20:03:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AB'den Yunanistan'a "sığınma hakkına uyması" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]