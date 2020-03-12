AB'den Yunanistan'daki sığınmacıların ülkelerine dönüşü için geçici mekanizma - Son Dakika
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AB'den Yunanistan'daki sığınmacıların ülkelerine dönüşü için geçici mekanizma

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Yunanistan ile Ege adalarındaki sığınmacı yükünü hafifletmek için 5 bin kişiyi kapsayan geçici bir mekanizmayı hayata geçireceklerini bildirdi.

AB'den Yunanistan'daki sığınmacıların ülkelerine dönüşü için geçici mekanizma, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Yunanistan ile Ege adalarındaki sığınmacı yükünü hafifletmek için 5 bin kişiyi kapsayan geçici bir mekanizmayı hayata geçireceklerini bildirdi.

Johansson, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis ile başkent Atina'da bir araya geldi. Görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen ikili, Ege adalarındaki sığınmacıların durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu adalardaki sığınmacıların ülkelerine gönüllü dönüşü için 5 bin sığınmacıyı kapsayacak 1 ay süreli geçici bir mekanizma oluşturulması konusunu masaya yatırdıklarını belirten Johansson, AB Komisyonu tarafından finanse edilecek söz konusu plana ilişkin bilgiler paylaştı.

Yunanistan'a 1 Ocak 2020'den önce gelen sığınmacıların, ülkelerine kendi rızalarıyla dönme talebinde bulunmaları halinde kişi başı 2 bin avro verileceğini kaydeden Johansson, dönüşlerin AB'nin sınır koruma ajansı Frontex ve Uluslararası Göç Örgütü ile iş birliğinde hayata geçirileceğini dile getirdi.

Refakatsız sığınmacı çocuklar

Refakatsız sığınmacı çocukların AB ülkelerine yerleştirilmesi konusuna da değinen Johansson, isimleri belirtilmeyen 7 Avrupa ülkesinin başlangıç olarak 1600 çocuğu kabul edeceğini aktardı.

Mitarakis ise ülkesine 1 Mart'tan sonra giriş yapan sığınmacılara yönelik Yunan polisinin uyguladığı şiddete ilişkin bir gazetecinin sorusu üzerine, "Ulusal acil bir durumla karşı karşıya olduğumuz açıktır ve sınırlarımızı korumamız gerekiyor. Uluslararası ve Yunan kanunlarına tam saygı içerisinde hareket ediyoruz." iddiasında bulundu.

Avrupa Birliği, Yunanistan, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:02 Kaynak: AA
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