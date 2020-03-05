AB'den Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanımına yeşil ışık - Son Dakika

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AB'den Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanımına yeşil ışık
6 saat önce
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanımının yasal olup olmadığını "koşulların" belirleyeceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:07 Kaynak: AA
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanımının yasal olup olmadığını "koşulların" belirleyeceğini söyledi.
Günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Mamer, Yunanistan sınırındaki sığınmacılarla ilgili konuştu.
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