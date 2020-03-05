AB'den Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanımına yeşil ışık - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB'den Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanımına yeşil ışık - Son Dakika

AB'den Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanımına yeşil ışık

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanımının yasal olup olmadığını "koşulların" belirleyeceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanımının yasal olup olmadığını "koşulların" belirleyeceğini söyledi.

Günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Mamer, Yunanistan sınırındaki sığınmacılarla ilgili konuştu.

AB'den Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanımına yeşil ışık

Avrupa Birliği, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e iletti: Anlaşma sağlanmazsa rejim unsurlarını kendi imkanlarımızla temizleriz İdlib Mutabakatı sonrası Türkiye açık kapı politikasında geri adım atmayacak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına cevap: Mültecilere ateş etmek ve öldürmek kabul edilebilir mi?

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 22:44:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB'den Yunanistan'ın sığınmacılara karşı plastik mermi kullanımına yeşil ışık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]