AB desteği ile İş Sağlığı Eğitim Merkezi kuracaklar

İş hayatında çeşitli sebeplerle her yıl yüzlerce çalışanın hayatına mal olan iş sağlığı ve güvenliği sorununun bölgesinde çözümü için harekete geçerek eğitim merkezi projesi hazırlayan BAYOSB,başvuru sürecini başarıyla tamamladı.

Avrupa Birliği'nin de desteği ile hayata geçecek proje için 190 bin Euro'da hibe alacak olan BAYOSB; organize sanayi bölgesinde çalışma şartlarının iyileştirilmesi için İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında Sürdürülebilir Eğitim Merkezi kuracak. Proje de başvuru süreci tamamlanırken, Kasım ayında tam başvurunun gerçekleşmesi, 2020 yılı şubat ayında da merkezi hayata geçirecek imzaların atılması bekleniyor.

Bilinci artıracak, örnek olacak

Organize sanayi bölgesi içinde çalışma şartlarını daha da yukarı çekmek ve çalışanlarının daha güvenli bir şekilde mesai harcamalarını sağlamak için böyle bir projeyi başlattıklarını ifade eden BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinci arttırmayı hedeflediklerini söyledi. İş kazalarının önüne geçmek için bu projelerin çok önemli olduğunu belirten Telseren, "Her yıl iş kazalarında yüzlerce çalışan ne yazık ki hayatını kaybediyor. Binlerce çalışan ise yaralanıyor. İş kazalarının azaltılarak çalışma hayatındaki bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Bu proje ile birlikte ülkemizde yaşanan iş kazalarının azaltılması öncelikli amacımızdır. 190 bin Euro hibe ile başlattığımız bu projemizde iş kazalarının azaltılarak yatırımcıların daha güvenli bir şekilde yer almak isteyeceği bir bölge olmayı hedefliyoruz Bu projenin özellikle yabancı yatırımcıların bölgemize ilgisini daha da artıracağını düşünüyoruz. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği konusunda hassas davranarak diğer organize sanayi bölgelerini de bu konuda teşvik etmek istiyoruz" diye konuştu.