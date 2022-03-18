AB desteğiyle Ankara Toptancı Hali'nde akıllı otopark sistemi kurulacak - Son Dakika
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AB desteğiyle Ankara Toptancı Hali'nde akıllı otopark sistemi kurulacak

18.03.2022 15:07
AB desteğiyle Ankara Toptancı Hali'nde akıllı otopark sistemi kurulacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), trafik karmaşıklığını azaltmak amacıyla Avrupa Birliği (AB) desteğiyle Ankara Toptancı Hali'nde akıllı otopark sistemini hayata geçireceğini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), trafik karmaşıklığını azaltmak amacıyla Avrupa Birliği (AB) desteğiyle Ankara Toptancı Hali'nde akıllı otopark sistemini hayata geçireceğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AB tarafından fonlanacak S+LOADZ başlıklı "Yenilikçi Şehir Lojistiği Projesi" kapsamında, pilot uygulama alanı olarak seçilen Ankara Toptancı Hali'nde akıllı otopark sistemi kurulacak.

BELKA AŞ tarafından yürütülen projede uygulanacak teknoloji ile araçların türlerine, ağırlığına ve giriş çıkış saatine göre anlık olarak hal yoğunluğuyla park alanlarının uygunluğu takip edilerek, trafik karmaşıklığının önüne geçilmesi ve doğaya salınan karbon salınımının azaltılması hedefleniyor.

Madrid, Barselona, Arjantin ve Paris gibi çok sayıda şehrin yer aldığı en önemli AB programlarından biri olan EIT Urban Mobility programına alınan toptancı halinin, son teknoloji sensör, bariyer ve işaretleme metotları ile yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

"Sistem ile araçların halde bulunma süreleri belirlenecek"

Toptancı halinde hayata geçirilecek akıllı otopark sistemine ilişkin bilgi veren BELKA AŞ Proje Uzmanı Melis Selbes, tasarım çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

AB ile yürütülen projenin 4 ülke içerisinden 12 ortak ile desteklendiğini belirten Selbes, şunları kaydetti:

"Bunların içerisinde 2 araştırma kuruluşu, 4 özel sektör ve 6 belediye bulunuyor. S+LOADZ başlıklı 'Yenilikçi Şehir Lojistiği Projesi' kapsamında pilot uygulama Ankara Meyve ve Sebze Toptancı Hali'nde uygulanacak. Daha sonrasında ise diğer şehirler için çalışmalara başlanılacak. Bu proje ile birlikte akıllı otopark sisteminin kurulması amaçlanmaktadır. Bu sistem ile araçların halde bulunma süreleri belirlenecek."

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği, Ankara, Pilot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB desteğiyle Ankara Toptancı Hali'nde akıllı otopark sistemi kurulacak - Son Dakika


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