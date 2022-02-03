Üye Girişi
AB, dijital Kovid-19 sertifikasının süresini uzatıyor - Son Dakika

AB, dijital Kovid-19 sertifikasının süresini uzatıyor

03.02.2022 16:28
AB, dijital Kovid-19 sertifikasının süresini uzatıyor

Avrupa Birliği (AB), Birlik içinde ve Schengen bölgesine seyahatlerde kullanılan dijital Kovid-19 sertifikasının geçerlilik süresini bir yıl uzatacağını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), Birlik içinde ve Schengen bölgesine seyahatlerde kullanılan dijital Kovid-19 sertifikasının geçerlilik süresini bir yıl uzatacağını duyurdu.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, süresi 30 Haziran 2022'de bitecek sertifikanın geçerlilik tarihi 30 Haziran 2023'e uzatılacak.

Karar, Kovid-19'un Avrupa'da hala etkisini sürdürmesi nedeniyle enfeksiyon sayılarının artması ya da yeni varyantların ortaya çıkması ihtimallerine karşı alındı.

Yeni düzenleme ile sertifika düzenlenebilecek test türleri arasına yüksek kaliteli laboratuvar bazlı antijen testleri de dahil edilecek, aşı sertifikaları, yalnızca sertifikayı veren üye devlette değil, herhangi birinde uygulanan doğru toplam doz sayısını içerecek ve aşılar için klinik araştırmalara katılan kişilere de sertifika verilebilecek.

Birlik içinde vatandaşların aşılarının tam olduğunu, 48 saatte PCR testi yaptırarak negatif sonuç elde ettiklerini ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlayan söz konusu sertifikalar AB ülkelerinde seyahatlerde ve sosyal hayatta restoran, sinema, müze gibi kapalı mekanlara girerken kullanılıyor.

AB dışındaki ülkelerden gelenlerin de Schengen bölgesine ziyaretlerinde kullanması için, halihazırda toplam 60 ülke AB Dijital Kovid Sertifikası sistemine dahil durumda.

AB, Türkiye'nin Kovid-19 aşı sertifikasını 19 Ağustos 2021'de tanıma kararı almıştı.

YORUMLAR
500

Koruyucu Aile Günü, Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, dijital Kovid-19 sertifikasının süresini uzatıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:25 Yiğit Marcus Aral'ın davasında tanık olan Şevval Şahin, gözyaşlarına boğuldu
16:04 ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi, İdlib'de öldürüldü
16:02 Kanındaki oksitosin seviyesi yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor
15:48 Semra Güzel nerede? Dokunulmazlığı kaldırıldı! Kimse nerede olduğunu bilmiyor: Kaçtı mı?
15:39 Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolara yükseldi
15:38 Oryantal Didem itiraf etti: Babamın çoraplarını göğsüme koyup sahneye çıkıyordum
15:33 Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da
15:25 Karar alındı ve Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi harcanmaya başlandı!
15:15 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Artan vakalara rağmen eğitime ara vermeyeceğiz
12:11 Sıcaklığın -30 dereceye düştüğü Sivas'ta bir kurt, ayakta dondu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 16:41:13. #1.12#
SON DAKİKA: AB, dijital Kovid-19 sertifikasının süresini uzatıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement