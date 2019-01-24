AB Diplomatlarına Esed Engeli

Avrupa Birliği (AB), Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, bazı AB diplomatlarının Şam'a giriş ve çıkışını sağlayan çoklu vizelerini askıya aldığını doğruladı.

Avrupa Birliği (AB), Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, bazı AB diplomatlarının Şam'a giriş ve çıkışını sağlayan çoklu vizelerini askıya aldığını doğruladı.



AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kojiancic, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Esed rejiminin (bazı AB diplomatlarının) çoklu giriş vizelerini askıya aldığı doğru. Bu bağlamda, AB olarak üye devletlerle iletişimimizi sürdürüyoruz. Amacımız bu kararın alanda yaptığımız önemli işleri etkilemesinin önüne geçmek." diye konuştu.



Daha önce bazı haberlerde, Esed'in, Beyrut ve Şam arasında düzenli seyahat eden Avrupalı diplomatlara verilen vizeleri askıya aldığı iddia edilmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili BM Raportörü Türkiye'ye Geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Suriye'de İşgal Derdimiz Yok

Suriye'nin En Güvenli Bölgesi Olarak Gösterilen Şam'da Bomba Yüklü Araç Patladı

İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu